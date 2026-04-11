Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 18-Jähriger am Greifswalder Bahnhofsvorplatz mit Glasflasche angegriffen (LK V-G)

Greifswald (ots)

Am Freitag, dem 10. April 2026, gegen 20:15 Uhr, wurde ein 18-jähriger deutscher Heranwachsender auf dem Vorplatz des Greifswalder Hauptbahnhofs Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Ein unbekannter Täter griff ihn aus einer Personengruppe heraus mit einer Glasflasche an. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in das Klinikum Greifswald verbracht Der Täter flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Wall. Daraufhin erfolgte durch vier Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Greifswald eine Nahbereichsfahndung. Die Personengruppe, aus der heraus die Tat begangen wurde, konnte aufgrund von Zeugenhinweisen im Nahbereich angetroffen werden. Alle anwesenden Personen wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten identifiziert. Der unbekannte Täter, welcher nicht angetroffen werden konnte, wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 25 Jahre alt - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, - sehr kurze dunkle Stoppelhaare, - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Jacke und weißen Sneakern.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Tatorts bemerkt haben oder sonstige relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-5400 oder der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell