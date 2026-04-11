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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 18-Jähriger am Greifswalder Bahnhofsvorplatz mit Glasflasche angegriffen (LK V-G)

Greifswald (ots)

Am Freitag, dem 10. April 2026, gegen 20:15 Uhr, wurde ein 18-jähriger deutscher Heranwachsender auf dem Vorplatz des Greifswalder Hauptbahnhofs Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Ein unbekannter Täter griff ihn aus einer Personengruppe heraus mit einer Glasflasche an. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in das Klinikum Greifswald verbracht Der Täter flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Wall. Daraufhin erfolgte durch vier Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Greifswald eine Nahbereichsfahndung. Die Personengruppe, aus der heraus die Tat begangen wurde, konnte aufgrund von Zeugenhinweisen im Nahbereich angetroffen werden. Alle anwesenden Personen wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten identifiziert. Der unbekannte Täter, welcher nicht angetroffen werden konnte, wird wie folgt beschrieben:

   -           männlich, ca. 25 Jahre alt
   -           circa 1,70 bis 1,80 Meter groß,
   -           sehr kurze dunkle Stoppelhaare,
   -           bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen 
               Jacke und weißen Sneakern.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Tatorts bemerkt haben oder sonstige relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-5400 oder der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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