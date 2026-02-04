PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Abbiegeunfall mit leicht verletzter Person in Gersfeld

Gersfeld (ots)

Am 04.02.2026 kam es in der Berliner Straße in Gersfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW´s. Eine 36-jährige Eichenzellerin fuhr mit ihrem Peugeot in Richtung Schwedenschanze. An einer Einmündung übersah sie den abbremsenden Toyota einer 38-jährigen Kalbacherin, welche nach links in die Fuldaer Straße abbiegen wollte und stieß in deren Heck. Die Kalbacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Verkehrsteilnehmerinnen wurden von der verständigten Rettungswagenbesatzung versorgt und vor Ort entlassen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von etwa 15.000,- EUR.

Gefertigt:

(Polizeistation Hilders, Ruppel, PHK)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

