Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Berauschter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und gestohlenen Kennzeichen aus dem Verkehr gezogen

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Mehrere Straftaten werden seit Dienstagabend einem 39-Jährigen zur Last gelegt, nachdem dieser als Fahrer eines Kraftfahrzeugs kontrolliert wurde. Polizeibeamte stoppten den Mann gegen 18.45 Uhr am Bellinger Tor und stellten bei der anschließenden Überprüfung fest, dass er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem ergab sich Hinweise darauf, dass er den PKW überhaupt nicht hätte fahren dürfen, da er offensichtlich keine Fahrerlaubnis besaß. Dass die Polizisten von Anfang an den richtigen "Riecher" hatten, zeigte sich auch in dem Moment, als sie sich den A3 näher anschauten: Denn die Abfrage der daran montierten Kennzeichen im Fahndungsbestand führte zu einem Treffer: Sie waren als gestohlen gemeldet und wurden, wie auch das Fahrzeug, das in der Vergangenheit bereits in eine Verkehrsunfallflucht verwickelt gewesen sein soll, sichergestellt. Abzugeben hatte der 39-Jährige auch eine Blutprobe.

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