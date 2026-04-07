Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehle vollstreckt

Zittau (ots)

Am 5. und 6. April 2026 vollstreckten Ebersbacher Bundespolizisten zwei offenen Haftbefehle.

So wurde am 5. April 2026 um 15:15 in Seifhennersdorf ein 39-jähriger Tscheche als Mitfahrer in einem Linienbus kontrolliert. Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass der Mann im Jahr 2017 wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 20,00 EUR verurteilt wurde und diese Strafe noch offen ist. Da er nicht in der Lage war, die geforderte Geldstrafe zu zahlen, wurde er verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am 06. April 2026 um 14:50 Uhr wurde in Zittau ein 31-jähriger Pole kontrolliert, welcher von der Staatsanwaltschaft Freiburg gesucht wurde. Er wurde 2023 zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 25,00 EUR verurteilt, da er ohne Fahrerlaubnis gefahren ist. Der Mann war in der Lage, die geforderte Geldstrafe in Höhe 750,00 EUR zu zahlen und konnte somit weiterreisen.

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