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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Trotz Verbot eingereist

Zittau (ots)

Polizisten der Fahndungsgruppe Grenze kontrollierten am 3. April 2026 um 18:45 Uhr in Ninive einen deutschen Kleintransporter.

Dieser war zuvor in Zittau aus Polen eingereist und mit zwei Personen besetzt. Beifahrerin war eine 58-jährige Russin, welche über gültige Dokumente verfügte. Am Steuer saß ein 46-jähriger Russe, gegen welchen ein aktuelles Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht. Da er gegen dieses Verbot verstoßen hat, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht.

Er wurde wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt beanzeigt und nach Abschluss der Maßnahmen am 04. April 2026 nach Polen zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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