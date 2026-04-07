Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sachbeschädigungen an Oberlausitzer Bahnhöfen

Zittau, Bautzen (ots)

Über die Osterfeiertage waren Schmierfinken auf Bahnhöfen und Haltepunkten in der Oberlausitz unterwegs und beschmierten in Löbau, Mittelherwigsdorf, Hirschfelde, Pommritz, Bischofswerda und Oderwitz mehrere Bahnbrücken, Müllbehälter, Snackautomaten, Schalthäuser und Gebäude mit verschiedensten Schriftzügen, Buchstaben und undefinierbaren Zeichen.

Hervorzuheben ist hierbei die Sachbeschädigung einer Bahnbrücke in Zittau, wo auf einer Gesamtfläche von circa 70 qm in Schwarz, Silber und Gelb verschiedene Schriftzüge, unter anderem mit Fußballbezug, angebracht wurden.

Angaben zu Tätern und Schadenshöhen können noch nicht gemacht werden. Die Bundespolizei Ebersbach hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell