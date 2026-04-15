Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Elfjähriger bei Kollision mit Auto verletzt

Rodenbach (ots)

(lei) Mit leichten Verletzungen ist ein elf Jahre alter Radfahrer am Dienstagabend zur weiteren Behandlung und Überprüfung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er mit einem Auto kollidiert war. Passiert ist das Ganze gegen 18.30 Uhr in der Würzburger Straße. Dort soll der Junge nach ersten Erkenntnissen im Kreuzungsbereich zum Schulweg, von dem er offensichtlich kam, die Vorfahrt eines 58-Jährigen missachtet haben, der dort mit seinem VW unterwegs war. Dieser konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass der Junge durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langenselbold zu melden (06183 91155-0).

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