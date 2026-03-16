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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 15.000 Euro Sachschaden

Suhl (ots)

Eine Autofahrerin bog Sonntagabend von der Nordstraße in Schleusingen auf die Ilmenauer Straße ab. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Pkw des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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