LPI-SHL: 15.000 Euro Sachschaden

Zella-Mehlis (ots) - Sonntag zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr parkte ein Autofahrer seinen schwarzen Pkw VW in der Feldgasse in Zella-Mehlis. In dieser Zeit stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren gegen den Frontbereich des Pkw, wodurch an diesem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen des ...

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