LPI-SHL: 15.000 Euro Sachschaden
Suhl (ots)
Eine Autofahrerin bog Sonntagabend von der Nordstraße in Schleusingen auf die Ilmenauer Straße ab. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Pkw des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.
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