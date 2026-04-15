Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrzeugdiebe waren unterwegs; Täter ließen bereitgestellte Beute zurück; Radler stürzte nach Überholvorgang und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Fahrzeugdiebe waren unterwegs - Offenbach (cb) Im Stadtgebiet von Offenbach kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu zwei Fahrzeugdiebstählen, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat und nach Zeugen sucht. Ein Fahrzeugeigentümer parkte am Montagabend, gegen 20.45 Uhr, seinen roten Tucson auf einem Parkplatz in der Mainstraße. Als er am nächsten Morgen, gegen 10 Uhr, seinen Hyundai mit OF-Kennzeichen nutzen wollte, stellte er fest, dass Unbekannte diesen gestohlen hatten. Auch auf einen weißen Corolla hatten es Diebe abgesehen. Der Wagen war am Fahrbahnrand der Hesselbuschstraße, hier im Bereich der 40er-Hausnummern, abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr und 7.45 Uhr. Wie die Täter die technischen und mechanischen Sicherungen der Fahrzeuge überwanden und ob ein möglicher Tatzusammenhang besteht, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen der Tat setzen sich bitte mit den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

2. Täter ließen bereitgestellte Beute zurück: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Unbekannte hatten ihre Beute bereits zusammengesucht und deponiert, ließen jedoch aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flohen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter zwischen Montagmorgen, 0.30 Uhr und Dienstagmorgen, 0.30 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise zunächst auf das leerstehende Firmengelände in der Carl-Legien-Straße (10er-Hausnummern). Im weiteren Verlauf entfernten sie eine an einem beschädigten Fensterglas angebrachte Metallplatte und betraten die dortige Lagerhalle. Die Einbrecher nutzten eine Sitzbank, um über das Fenster in das Halleninnere zu klettern. Dort hatten sie Feuerlöscher, einen Hubwagen, Spanngurte sowie Leuchtstoffröhren zusammengesucht und im Außenbereich deponiert. Ohne die Beute flohen sie dann jedoch. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Gestohlene Kennzeichen an unfallverursachendem Wagen angebracht: Zeugen gesucht! - Heusenstamm

(fg) Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag in der Schillerstraße im Bereich der 10er-Hausnummern, bei der insgesamt ein Schaden von rund 11.500 Euro entstand, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Volvo-Lenker gegen 12.25 Uhr in seinem V70 die Eisenbahnstraße und beabsichtigte sodann nach rechts in die Schillerstraße einzubiegen. Im Kurvenbereich verlor der Volvo-Fahrer vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in den in einer dortigen Parkbucht stehenden VW Tiguan. Dabei wurde auch ein Verkehrsschild überfahren und samt Verankerung aus dem Boden gerissen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte mit seinem Beifahrer in Richtung Bahnhof Heusenstamm davon. Der Fahrer war 20 bis 25 Jahre alt, hatte schwarze sowie kurze Haare und trug ein helles Oberteil. Sein Begleiter war ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt. Die Flucht könnte darin begründet sein, dass die am Volvo angebrachten Kennzeichenschilder wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben sind. Gegen 14.30 Uhr machte eine Streife den Volvo V70 in der Pfortenstraße (einstellige Hausnummern) in Heusenstamm ohne Kennzeichenschilder ausfindig. Das Auto wurde abgeschleppt und wird nun auf Spuren untersucht. Zeugen, die Hinweise auf den Lenker und das Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

4. Einbrecher nahm Armbanduhren mit: Zeugensuche! - Langen

(fg) In der Friedhofstraße (40er-Hausnummern) ist ein Unbekannter über ein aufgehebeltes Balkonfenster in die Räumlichkeiten einer Wohnung eingedrungen und entwendete im weiteren Verlauf mehrere Armbanduhren. Der Einbruch wurde der Polizei am Dienstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherte sich der Täter in den Stunden davor über einen der angrenzenden Gärten und zog sich am dortigen Balkongeländer nach oben. Nachdem er das Fenster aufgehebelt und die Wohnung durchsucht hatte, floh er über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Radler stürzte nach Überholvorgang: Zeugen gesucht - Langen

(me) Bei einem Überholvorgang eines Autos am Dienstagabend wich ein Radfahrer zur Seite aus und stürzte in der Folge. Auf der Mörfelder Landstraße im Bereich des Kreisverkehrs zur Berliner Allee kam es gegen 19 Uhr zu dem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 70-Jährige mit seinem Mountainbike auf den Kreisel zu und wechselte aufgrund des endenden Radweges kurz davor auf die Straße. Ein sich von hinten nähernder Chrysler-Lenker überholte den Zweiradfahrer im dortigen Bereich. Da der Autofahrer offenbar den Abstand zu dem Radler falsch eingeschätzt hatte, musste dieser nach rechts ausweichen und stürzte im Bereich eines dortigen Grünstreifens. Durch den Fall verletzte sich der Biker und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation Langen (06103 9030-0) zu melden.

Offenbach, 15.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell