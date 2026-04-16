Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall an Bahnübergang: Kollision zwischen Zug und Auto

Hanau (ots)

(lei) Glimpflich ging am Mittwochabend ein Verkehrsunfall an einem Bahnübergang im Stadtteil Klein-Auheim aus, als dort gegen 21 Uhr ein Auto und ein Regionalzug miteinander kollidierten.

Nach ersten Erkenntnissen der hinzugerufenen Polizei soll der 19 Jahre alte Fahrer des PKW das für ihn geltende Rotlicht missachtet und die bereits geschlossene Halbschranke umfahren haben, um den Bahnübergang Obergasse / Dieselstaße zu passieren. In dem Moment befuhr auch der Regionalzug der VIAS-Bahn, der gerade an der nahegelegenen Haltestelle "Klein-Auheim" losgefahren war, die Strecke, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der VW Golf wurde durch den Anprall gegen die Beschrankungsanlage gedrückt; der 19-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt und dürften mit dem Schrecken davongekommen sein. Auch der Zugführer und die 15 Fahrgäste blieben unversehrt.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen sowie der Bahnanlage wird vorläufig auf über 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Abschleppung des Autos war die Bahnstrecke bis etwa Mitternacht gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hanau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell