Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (324) Einbruch in Fürther Gaststätte - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

In der Zeit von Montagabend (06.04.2026) bis Dienstagmorgen (07.04.2026) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Fürther Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 23:40 Uhr und 07:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Schwabacher Straße 43. Sie brachen mehrere Räume sowie einen Tresor auf. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zudem entwendeten sie mehrere Tausend Euro Bargeld.

Beamte der Kriminalpolizei Fürth führten vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

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