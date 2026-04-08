POL-MFR: (323) 29-jähriger Niclas W. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (05.04.2026) kam es in Nürnberg zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines Streits zwischen einer Frau und ihrem 27-jährigen Sohn. Der Mann griff hierbei einen Polizeibeamten an und verletzte diesen. Gegen 14:30 Uhr teilte eine 51-jährige Frau über Notruf mit, dass es in der Kilianstraße zu einem Streit zwischen ihr und ihrem Sohn gekommen sei. Vor Ort traf die alarmierte ...

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