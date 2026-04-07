Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (320) Polizeibeamter nach Widerstand verletzt

Nürnberg (ots)

Am Sonntagnachmittag (05.04.2026) kam es in Nürnberg zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines Streits zwischen einer Frau und ihrem 27-jährigen Sohn. Der Mann griff hierbei einen Polizeibeamten an und verletzte diesen.

Gegen 14:30 Uhr teilte eine 51-jährige Frau über Notruf mit, dass es in der Kilianstraße zu einem Streit zwischen ihr und ihrem Sohn gekommen sei. Vor Ort traf die alarmierte Streifenbesatzung die 51-Jährige (deutsch) sowie ihren 27-jährigen Sohn (deutsch) in einem Pkw an.

Der 27-Jährige warf unvermittelt von der Beifahrerseite aus ein Mobiltelefon sowie eine Glasflasche durch das geöffnete Fenster der Fahrerseite auf einen 28-jährigen Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf stieg der Tatverdächtige aus dem Fahrzeug aus und schlug mit der Faust auf den Beamten ein.

Die Einsatzkräfte nahmen den 27-Jährigen in Gewahrsam und legten ihm Handfesseln an. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Der 28-jährige Polizeibeamte musste in einem Krankenhaus behandelt werden und ist derzeit nicht dienstfähig.

Der 27-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

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