Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (318) Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht
Fürth (ots)
Am frühen Freitagmorgen (03.04.2026) sprengten bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Fürther Stadtteil Stadeln. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.
Gegen 04:00 Uhr stellte eine Zeugin in der Asternstraße einen aufgesprengten Zigarettenautomaten fest und verständigte die Polizei. Ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Fürth ergaben, dass sich die Tat mutmaßlich gegen 03:00 Uhr ereignete. In unmittelbarer Nähe hielten sich zum Tatzeitpunkt offenbar mehrere männliche Personen auf. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.
Zur Höhe des entstandenen Sach- und Entwendungsschadens können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.
Die zuständige Fürther Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen - insbesondere eine größere Personengruppe - oder Fahrzeuge im Bereich der Asternstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.
Erstellt durch: Michael Sebald / bl
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell