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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (318) Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am frühen Freitagmorgen (03.04.2026) sprengten bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Fürther Stadtteil Stadeln. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 04:00 Uhr stellte eine Zeugin in der Asternstraße einen aufgesprengten Zigarettenautomaten fest und verständigte die Polizei. Ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Fürth ergaben, dass sich die Tat mutmaßlich gegen 03:00 Uhr ereignete. In unmittelbarer Nähe hielten sich zum Tatzeitpunkt offenbar mehrere männliche Personen auf. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Zur Höhe des entstandenen Sach- und Entwendungsschadens können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die zuständige Fürther Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen - insbesondere eine größere Personengruppe - oder Fahrzeuge im Bereich der Asternstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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