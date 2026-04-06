Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (316) Einbruch in Baustelle - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in den vergangenen zwei Wochen Zugang zu einer Baustelle in Erlangen und entwendeten Kabel im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Mittwoch (18.03.2026) bis Mittwoch (01.04.2026) drangen Unbekannte in eine umzäunte Baustelle in der Schleusenstraße ein. Aus dem Baustellenbereich entwendeten die Täter mehrere Kupfer- und Eisenkabel. Der entstandene Entwendungsschaden wird momentan auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schleusenstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

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