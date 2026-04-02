Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (313) Unfallflucht in Fürth - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am Mittwochabend (01.04.2026) ereignete sich in Fürth ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Unfallzeugen.

Der 18-jährige Motorradfahrer war gegen 18:25 Uhr auf der Straße Am Europakanal zwischen der Graf-Stauffenberg-Brücke und der Forsthausbrücke unterwegs. Er überholte auf dieser Strecke einen schwarzen Mercedes. Während des Überholvorgangs kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen den Fahrzeugen. Der 18-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des schwarzen Mercedes fuhr in Richtung Forsthausbrücke weiter, ohne anzuhalten.

Die Verkehrspolizei Fürth hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere weitere Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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