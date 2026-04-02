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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (312) Erreichbarkeit der Pressestelle über Ostern

Mittelfranken (ots)

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken ist aufgrund der Feiertage am Montag (06.04.2026) in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr und ab Dienstag wieder regulär erreichbar.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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