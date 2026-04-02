POL-MFR: (312) Erreichbarkeit der Pressestelle über Ostern

Schwabach (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (01.04.2026) versuchten zwei Männer, in ein Schmuckgeschäft in der Schwabacher Innenstadt einzubrechen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Nach einem Einbruchsalarm teilte ein Zeuge der Polizei gegen 02:45 Uhr mit, dass zwei Männer versucht hätten, das Schaufenster eines Juweliergeschäfts in der Ludwigstraße ...

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