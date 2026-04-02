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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (311) Betrugsfälle auf Kleinanzeigenportalen - die Polizei warnt

Ansbach (ots)

Das Kommissariat für Cybercrime-Ermittlungen der Ansbacher Kriminalpolizei hat in letzter Zeit mehrfach betrügerische Vorfälle auf verschiedenen Kleinanzeigenportalen festgestellt. Verkäufer geraten dabei besonders ins Visier der Täter. Die Polizei warnt deshalb vor Betrugsmaschen im Online-Handel.

Bisher sind auf Kleinanzeigenportalen oft die Käufer Opfer von Betrügern gewesen, doch derzeit richten die Täter ihr Augenmerk auf die Verkäufer. Während des scheinbar harmlosen, oft routinemäßigen Bezahlvorgangs werden Nutzer plötzlich mit Links konfrontiert, die auf den ersten Blick vertrauenswürdig wirken. Dabei handelt es sich jedoch um sogenannte Phishing-Links - täuschend echt gestaltete Internetseiten, auf denen Betrüger versuchen, sensible Daten wie Kreditkarteninformationen oder sogar Zugangsdaten zum Online-Banking der Verkäufer zu erlangen.

Die Betrugsmaschen der Täter sind dabei äußerst geschickt getarnt. Oft wird Druck ausgeübt, Dringlichkeit suggeriert oder eine sichere Abwicklung durch angebliche Zahlungsdienste vorgetäuscht. Nachdem eine übliche Zahlungsmethode vermeintlich nicht funktioniert hat, wird der Verkäufer darüber getäuscht, dass der Artikel über die Funktion "Sicher bezahlen" erworben wurde. Das Betrugsopfer erhält eine E-Mail, die augenscheinlich vom Portal stammt, mit dem Hinweis, dass der Käufer den Artikel bezahlt hat. Über einen Link wird der Verkäufer aufgefordert, das bezahlte Geld "abzuholen". Damit beginnt das Phishing nach Bankdaten oder Kreditkarteninformationen und die Opfer werden um ihr Geld betrogen.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei warnt eindringlich und gibt folgende Präventionstipps:

   - Verwenden Sie ausschließlich Bezahlmethoden, mit denen Sie 
     vertraut sind und deren Funktionsweise Sie kennen.
   - Als Verkäufer geben Sie die Bezahlmethode vor, nicht der Käufer.
   - Sollten Sie unerwartet oder ohne nachvollziehbaren Grund auf 
     eine externe Internetseite weitergeleitet werden, brechen Sie 
     den Bezahlvorgang unverzüglich ab.
   - Geben Sie niemals Ihre Kreditkartendaten an, wenn Sie eigentlich
     Geld empfangen sollen.
   - Kein vertrauenswürdiges Unternehmen sendet Ihnen einen Link zu 
     und fordert Sie anschließend auf, sich mit Ihren Zugangsdaten in
     Ihr Online-Banking oder sonstige Accounts einzuloggen.
   - Sollten Sie doch auf einen Link geklickt haben und sollte im 
     nächsten Schritt nach Zugangsdaten gefragt werden, brechen Sie 
     den Vorgang unverzüglich ab.
   - Online-Banking-Zugangsdaten, TANs und Passwörter sollten Sie 
     niemals telefonisch weitergeben. Wer Sie danach fragt, ist mit 
     Sicherheit ein Betrüger.
   - Wenn Sie im Online-Banking Freigaben durchführen, prüfen Sie z. 
     B. auf dem Handy, anhand des Freigabebildschirms, was genau Sie 
     freigeben und ob es sich tatsächlich um das handelt, was Sie 
     freigeben wollen.
   - Übermitteln Sie online niemals Ausweisfotos, wenn Ihr Gegenüber 
     Sie danach fragt, um vermeintlich Ihr Vertrauen zu erlangen. Es 
     handelt sich um Ihre persönlichen Daten, mit denen Täter auch 
     betrügerische Handlungen ausführen können.
   - Gestatten Sie fremden Personen keinen Fernzugriff auf Ihren PC.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein oder einen entsprechenden Verdacht hegen, können Sie sich jederzeit an Ihre örtliche Polizeidienststelle wenden. Weitere Informationen und Verhaltenstipps zum Thema Phishing finden Sie auf der Website www.polizei-beratung.de.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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