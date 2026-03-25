Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Wegen Sonne Fußgängerin übersehen (24.03.2026)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Zu einer schwerverletzten Fußgängerin ist es am Dienstag, nach einem Unfall, auf der Schulstraße gekommen. Eine 59-jährige Suzuki-Fahrerin übersah wegen der tiefstehenden Sonne eine die Straße querende Fußgängerin. Durch den Aufprall stürzte und verletzte sich die 75-Jährige schwer. Sie musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Im Zuge der Unfallermittlungen sucht das Polizeirevier St. Georgen nach Zeugen, die sich, unter der Nummer 07724 / 949500, melden können.

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