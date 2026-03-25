Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Polizei nimmt 35-jährigen Randalierer in Gewahrsam (24.03.2026)

Rottweil (ots)

Ein Mann hat am Dienstagabend in der Hauptstraße randaliert und musste schließlich von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 18:30 Uhr gingen bei der Polizei Meldungen über einen Mann ein, der auf Höhe der Konviktsgasse herumschrie, gegen Laternen trat und mit Glasflaschen warf.

Polizeibeamte konnten den 35-jährigen Mann vor Ort antreffen. Er war mit etwa 3,4 Promille erheblich alkoholisiert. Zur Feststellung seiner Identität sowie zur Verhinderung weiterer Ordnungsstörungen nahmen die Polizisten den Randalierer mit zum Polizeirevier. Dort musste er die Nacht schließlich im Polizeigewahrsam verbringen.

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