Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Grüningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte setzen Wiese in Brand (24.03.2026)

Donaueschingen, Grüningen (ots)

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag eine Wiese am Radweg im Bereich des "Dammweg" in Brand gesetzt. Gegen 15.40 Uhr teilten Passanten ein Feuer auf der dortigen Grünfläche mit, das sich durch den Wind ausbreite. Die Wehren aus Grüningen und Donaueschingen löschten den Brand, bei dem neben etwa 40 Quadratmetern Wiese auch zwei Tannen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen.

Bereits Anfang Februar kam es im selben Bereich zu einem Feuer.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0 entgegen.

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