Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter verpasst 75-Jährigem Faustschlag - Polizei sucht Zeugen (24.03.2026)

Konstanz (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen noch Unbekannten, der am Dienstagabend auf der Friedrichstraße einen Mann verletzt hat. Gegen 20.30 Uhr sprach ein 75-Jähriger den Unbekannten, der sich im Bereich der Mülltonnen des Landmarktes aufhielt an und fragte, was er dort zu suchen habe. Daraufhin verpasste ihm der Fremde unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete er. Ein Rettungswagen brachte den dabei leicht Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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