Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Binningen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus in der Ringstraße - Polizei bittet um Hinweise! (23.03.2026)

Hilzingen, Binningen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Wohnungseinbruch in der Ringstraße am Montagmorgen/Vormittag. Im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 12.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegene Wohnung. Dort durchsuchten sie - mutmaßlich über längere Zeit - sämtliche Zimmer und Inventar. Neben Bargeld erbeuteten sie dabei auch Schmuck. Die Höhe des Diebesguts dürfte im Bereich mehrerer zehntausend Euro liegen.

Zeugen ist im Tatzeitraum im Ort ein auffälliges, schwarzes Auto - ähnliche eines Renault Kangoo - mit ortsfremdem Kennzeichen und gelbem Emblem auf der Motorhaube aufgefallen. Möglicherweise steht der Wagen im Zusammenhang mit dem Einbruch.

Sachdienliche Hinweise zu dem Auto und der Identität der unbekannten Täter oder weiteren verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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