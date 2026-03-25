Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Schwerer Verkehrsunfall auf der Oberndorfer Straße - Lastwagen erfasst zwei Fußgänger (25.03.2026)

Schramberg (ots)

Auf der Oberndorfer Straße hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Mutter sowie ihr Sohn ums Leben gekommen sind.

Ein 53-jähriger Mann war gegen 09:00 Uhr mit einem Lastwagen auf der Oberndorfer Straße in Richtung Bundesstraße 462 unterwegs. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Mercedes und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen stieß gegen drei geparkte Autos und schließlich gegen eine Hauswand. In der Folge wurden eine 29-jährige Frau sowie ihr 3-jähriger Sohn auf dem Gehweg erfasst. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarben beide noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen.

Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im niederen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei sperrte die Oberndorfer Straße im Bereich der Unfallstelle weiträumig ab. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger beauftragt.

Die Unfallaufnahme vor Ort dauert derzeit noch an.

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