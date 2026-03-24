Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Markelfingen, Lkr. Konstanz) Polizei sucht durch auffälliges Fahrverhalten gefährdete Verkehrsteilnehmer (23.03.2026)

Markelfingen (ots)

Nachdem ein Autofahrer am Montag am frühen Abend auf der Landesstraße 220/Kreisstraße 6167 zwischen Stockach und Radolfzell durch auffälliges Fahrverhalten aufgefallen ist, sucht die Polizei dadurch gefährdete Verkehrsteilnehmer. Gegen 17.30 Uhr war der 63-Jährige mit einem weißen Van mutmaßlich von Stockach in Richtung Radolfzell unterwegs. Dabei fuhr der Mann Schlangenlinien, geriet mindestens dreimal derart auf die Gegenfahrbahn, dass Entgegenkommende ausweichen mussten, touchierte am Kreisverkehr "Altbohl" den Bordstein und überfuhr anschließend noch eine rote Ampel ehe der 63-Jährige in der Radolfzeller Straße durch eine Polizeistreife gestoppt wurde.

Die Polizei sucht nun weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den weißen Van geschnitten, behindert oder sonst gefährdet worden sind und bittet diese, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell, zu melden.

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