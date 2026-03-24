Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Fehler beim Abbiegen - Zwei Leicht- und ein Schwerverletzter (23.03.2026)

Blumberg - B 27 (ots)

Während des Abbiegens hat am Montagmittag auf der Bundesstraße 27 ein Lastwagenfahrer ein entgegenkommendes Auto übersehen und dadurch drei Personen verletzt. Die B 314 Richtung Waldshut war das Ziel eines 39-Jährigen, doch beim Linksabbiegen nahm er einem Mercedes-Fahrer die Vorfahrt. Durch den Aufprall im Einmündungsbereich verletzte sich die 71-jährige Fahrerin leicht. Die 73-jährige Beifahrerin wurde eingeklemmt und schwerverletzt. Der heftige Zusammenstoß beschädigte den Lastwagen, wie auch den Mercedes stark. Die Feuerwehr, Straßenmeisterei und Abschleppunternehmen mussten das Trümmerfeld und Flüssigkeiten großflächig bereinigen. Die Feuerwehr half zudem die eingeklemmte Beifahrerin zu befreien. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Während ein Rettungshubschrauber die Schwerverletzte ins Krankenhaus brachte, transportierten Rettungswagen die anderen beiden Leichtverletzten.

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