Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, L 419

Lkr. Rottweil) Auto ausgebrannt - etwa 25.000 Euro Schaden (24.03.2026)

Schramberg (ots)

Ein Fahrzeugbrand auf der Landesstarße 419 hat am frühen Dienstagmorgen einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Ein 35-jähriger Mann war gegen 01:15 Uhr mit seinem VW von Waldmössingen in Richtung Beffendorf unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das Auto während der Fahrt in Brand. Der Fahrer konnte seinen Wagen noch rechtzeitig auf einem Feldweg abstellen und verlassen.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schramberg befand sich der VW bereits in Vollbrand. Das total beschädigte Auto konnte letztlich abgelöscht werden.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell