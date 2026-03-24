Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B 491

Lkr. Tuttlingen) Auto überschlägt sich mehrfach: Zwei Schwerverletzte und etwa 7.500 Euro Schaden (23.03.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Montagabend hat sich ein Auto auf der Bundesstraße 491 zwischen Emmingen-Liptingen und Engen mehrfach überschlagen.

Ein 21-jähriger Mann war gegen 21:00 Uhr mit seinem Opel in Richtung Talmühle unterwegs, als er nach eigenen Angaben einem Reh auswich. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte zurück über die Gegenfahrbahn in eine Leitplanke. Der Opel überschlug sich daraufhin mehrfach und kam letztlich neben der Fahrbahn zum Stehen.

Sowohl der 21-jährige Fahrer als auch seine 20-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden in ein örtliches Krankenhaus. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die B 491 in beide Fahrtrichtungen. Gegen 22:00 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

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