Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Auto kollidiert mit Pedelec-Fahrer - 60-jähriger Radfahrer leicht verletzt (23.03.2026)

Trossingen (ots)

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Pedelec hat sich am Montagmittag auf der Goethestraße ereignet.

Ein 68-jähriger Mann war gegen 12:00 Uhr mit seinem Ford unterwegs und beabsichtigte, nach links in seine Hofeinfahrt abzubiegen. Dabei übersah er einen nachfolgenden 60-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Radfahrer stieß daraufhin gegen die linke Fahrzeugseite und kam zu Sturz. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

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