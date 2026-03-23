Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Vermisster 85-Jähriger aus Konstanz tot aufgefunden (23.03.2026)

Konstanz (ots)

Der seit Freitag, 20.03.2026 vermisste 85-jährige Horst F. konnte am Abend in Konstanz tot aufgefunden werden. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Polizei bittet darum, alle Bilder des Mannes, die sich möglicherweise noch im Umlauf befinden, zu löschen.

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Anbei die Ursprungsmeldung vom 21.03.2026

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6240509

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz) Öffentlichkeitsfahndung im Stadtgebiet Konstanz (21.03.2026) Konstanz

Gesucht wird der 85-jähriger Horst F. aus Konstanz. Der Vermisste ging gestern Nachmittag nachweislich aus einer Wohnung in der Robert-Bosch-Straße in Konstanz und ist seither unauffindbar. Beschreibung: Der Vermisste ist 174 cm groß, athletische Figur, graue, volle Haare, Schnauzer. Er trägt eine graue Jeans, hellblaues T-Shirt mit dunklem Aufdruck, goldene Halskette. Der Vermisste ist dement und orientierlungslos. Hier der Link der Internetfahndung: https://t1p.de/r8esn In dieser Fahndung sind zwei Lichtbilder der Person zu sehen, unter anderem ein Bild von gestern Nachmittag, als die Wohnung verlassen wurde. Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthalt unter der Telefonnummer 07731/888-333 entgegen.

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