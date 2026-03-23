Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Brand eines Wohnhauses im Haitachweg - eine Person verstorben (23.03.2026)

Stockach (ots)

Beim Brand eines Wohnhauses im Haitachweg ist am frühen Montagmorgen eine Person verstorben. Gegen kurz nach 5 Uhr brach in einer Wohnung im 2. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Der 76 Jahre alte Bewohner konnte durch die Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Bei einer 87-Jährigen gelang es den Wehrmännern, die Frau noch rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude zu retten. Die Frau kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die anderen sieben Bewohner des Hauses schafften es selbstständig, sich in Sicherheit zu bringen. Sie kamen zunächst in der Nachbarschaft unter.

Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar und muss nach derzeitiger Einschätzung abgerissen werden. Der entstandene Gebäudeschaden dürfte bei rund 1.000.000 Euro liegen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

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