Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte steigen in Ladengeschäft ein - Polizei sucht Zeugen (20.03.2026)

Steißlingen (ots)

Am Freitagabend sind Unbekannte in ein Geschäft in der Kirchstraße eingestiegen. Im Zeitraum zwischen 18:05 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich die Täter - mutmaßlich durch ein zuvor geöffnetes Fenster - unbefugt Zutritt zu den Innenräumen des Geschäfts. Da die Kasse bei Ladenschluss immer geleert wird, verließen sie die Örtlichkeit ohne Beute. Am Abend befanden sich zwei unbekannte Personen, beide etwa 40 Jahre alt, der Mann ungefähr 180 Zentimeter groß und von normaler bis kräftige Statur mit schwarzen, kurzen, gelockten Haaren, die Frau etwa 170 Zentimeter groß, schlank und dunkelblond in dem Laden und verhielten sich "verdächtig", ehe sie mit einem beigen oder ockergelben Auto älteren Baujahres davonfuhren.

Zeugen, denen die beiden Unbekannten aufgefallen sind oder Personen, die sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07738 97014 beim Polizeiposten Steißlingen zu melden.

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