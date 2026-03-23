Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Mutmaßlicher Dieb auf dem Gelände einer Recyclingfirma gestellt (21.03.2026)

Rottweil (ots)

Mitarbeitende einer Recyclingfirma haben am frühen Samstagmorgen einen mutmaßlichen Dieb auf dem Betriebsgelände gestellt.

Der 45-jährige Tatverdächtige hatte sich maskiert und mit Handschuhen sowie einer Stirnlampe ausgerüstet unerlaubt auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Rheinwaldstraße aufgehalten. Dabei wurde er gegen 6 Uhr durch Mitarbeitende entdeckt und nach kurzer Flucht bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Durchsuchung konnte ein Schraubenzieher sowie eine Kleinstmenge Kupfer aufgefunden werden.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Hintergründe der Tat aufgenommen. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Diebstahl mit Waffe verantworten.

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