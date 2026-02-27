Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Westerwaldstraße in Rengsdorf

Rengsdorf (ots)

Am Freitag dem 27.02.2025, ereignete sich gegen 13:15 Uhr in der Westerwaldstraße in Rengsdorf, Höhe der Hausnummer 59 ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

