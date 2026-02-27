PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Westerwaldstraße in Rengsdorf

Rengsdorf (ots)

Am Freitag dem 27.02.2025, ereignete sich gegen 13:15 Uhr in der Westerwaldstraße in Rengsdorf, Höhe der Hausnummer 59 ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 08:04

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Fiersbach (ots) - Am Donnerstag, 26.02.2026, gegen 13.50 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 26 im Bereich Fiersbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 88-jährige Fahrer eines Kleintransporters die K 26, aus Richtung Fiersbach kommend, in Fahrtrichtung Kircheib. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 07:46

    POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 25.02.2026, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 26.02.2026, 08.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen, in ein Bürogebäude in Altenkirchen, Stadthallenweg, einzubrechen. Die Täter gelangten hierbei nicht in das Gebäudeinnere. Hinweise sind an die Polizei Altenkirchen zu richten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 18:56

    POL-PDNR: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

    Neuwied (ots) - Am 26.02.2026 ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall, auf der B42, in der Ortslage Erpel. Es kam auf dem dortigen Fußgängerüberweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem 61 jährigen Opel-Fahrer und einem 41 jährigen Fußgänger, welcher die B 42 offensichtlich überqueren wollte. Der Fußgänger wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren