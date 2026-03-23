Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte rauben Mann auf der Obertorstraße aus - Polizei sucht Zeugen (22.03.2026)

Radolfzell (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Mann auf der Obertorstraße bedroht und ausgeraubt. Gegen 1 Uhr war ein 24-Jähriger zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. In der Obertorstraße bauten sich plötzlich drei fremde Personen um ihn herum auf und forderten ihn auf, seine Papiere zur Kontrolle vorzuzeigen. Als der junge Mann daraufhin fragte, ob sie Polizisten seien, packte ihn einer der Männer am Hals, während die andern beiden ihn mit einem Messer und einem Schlagstock bedrohten und ihn durchsuchten. Den dabei aufgefundenen Geldbeutel nahmen sie an sich und flüchteten, nachdem einer der Angreifer zuvor noch mit dem Schlagstock auf den 24-Jährigen einschlug.

Zu den Täter ist lediglich bekannt, dass zwei etwa 23 Jahre und von kleinerer Statur waren, einer davon mit langen, braunen Haaren, der dritte deutlich größer und etwa 30 Jahre alt. Dieser hatte zudem eine Glatze und trug eine schwarz-weiße Jacke.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 bei der Polizei zu melden.

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