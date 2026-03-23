Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte setzen trockenes Gras in Brand - 2000qm Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen (20.03.2026)

VS-Villingen (ots)

Unbekannte haben am Freitagmittag trockenes Gras im Bereich des Fußwegs zwischen der Grünberger und der Tiroler Straße angezündet. Gegen kurz vor 14 Uhr teilte ein Passant mit, dass die dortige Grünfläche brenne. Vor Ort stellten die Beamten mehrere Brandstellen fest, an denen die Täter augenscheinlich alte Zeitschriften angezündeten. Durch den Wind breitete dich das Feuer schnell aus, so dass schlussendlich etwa 2000qm Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen wurden, ehe die Feuerwehr die Brandstellen löschen konnte.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten "Brandleger" nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 606-0 entgegen.

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