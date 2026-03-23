Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B31n, Lkr. Konstanz) Schwerer Verkehrsunfall auf der B31n zwischen Überlingen und Stockach - Frontalkollision zwischen Lastwagen und Sprinter (23.03.2026)

Stockach, Überlingen, B31n, Lkr. Konstanz (ots)

Eine Person ist am Montagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31neu zwischen Überlingen und Stockach ums Leben gekommen. Gegen 15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf der B31n in Richtung Stockach. Zwischen Überlingen-Aufkirch und Stockach-Ost stand ein Pannenfahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand, halb im Grünstreifen. Nach derzeitigem Sachstand liegt die Vermutung nahe, dass der Sprinterfahrer die Situation zu spät erkannte, kurz vor dem Pannenfahrzeug schlagartig nach links lenkte um Auszuweichen und infolgedessen frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen eines 47-Jährigen prallte. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen verstarb der 29-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der schwer verletzte 47-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die B31n ist seit kurz nach 15 Uhr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Überlingen und die Autobahn GmbH sperrten die Auffahrten und richteten örtliche Umleitungen ein.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung des Unfallhergangs die Hinzuziehung eines Gutachters an.

Aufgrund der aufwändigen Unfallaufnahme und anschließenden Bergung der beiden beteiligten Fahrzeuge dauert die Sperrung der Straße nach wie vor an.

Neben zahlreichen Kräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

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