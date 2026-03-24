Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Handwerkerfahrzeug in der Heerstraße aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise (22.03.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs in der Heerstraße.

Im Zeitraum von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 07:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem geparkten Firmenfahrzeug und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro, der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise zur Tat oder aufgefundenen leeren Werkzeugkoffern nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

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