Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu, A 81

Lkr. Freudenstadt) 28-jähriger Lastwagenfahrer setzt Kanarienvogel "zum Lüften" auf den Parkplatz (22.03.2026)

Eutingen im Gäu (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein ausgesetzter Kanarienvogel auf dem Parkplatz "Neckarblick" an der Autobahn 81 gemeldet. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Vogel gegen 16:30 Uhr in einem Käfig auf einer Grünfläche des Parkplatzes entdeckt.

Die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil konnten bei ihrer Überprüfung zunächst keine Hinweise auf den Besitzer ermitteln. Daher verständigten sie die Tierrettung, um den Vogel in Obhut zu nehmen. Zwischenzeitlich gab sich jedoch ein 28-jähriger Lastwagenfahrer als Besitzer des Vogels zu erkennen. Er erklärte den Polizisten, den Kanarienvogel "zum Lüften" auf die Grünfläche gestellt zu haben.

Die Haltung des "gefiederten Beifahrers" im Führerhaus eines Lastwagens stellte sich vor Ort als nicht tiergerecht heraus. Weiterhin konnte der ausländische Fahrer auch kein für den Grenzübertritt benötigtes Gesundheitszeugnis für den Kanarienvogel vorweisen. Das zuständige Veterinäramt ordnete daher die vorläufige Einziehung des Tieres an. Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz sowie das Seuchenschutzgesetz dauern an.

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