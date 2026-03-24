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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung vor der Gaststätte "Little Italy" - Polizei sucht Zeugen (23.03.2026)

Engen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung im Bereich Breitestraße/Distelstraße am Montagabend, wobei ein 41-Jähriger Verletzungen im Gesicht davontrug. Beim Eintreffen der durch einen Zeugen verständigten Polizei konnte diese niemand mehr vor dem "Little Italy" antreffen.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 94090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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