Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung vor der Gaststätte "Little Italy" - Polizei sucht Zeugen (23.03.2026)

Engen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung im Bereich Breitestraße/Distelstraße am Montagabend, wobei ein 41-Jähriger Verletzungen im Gesicht davontrug. Beim Eintreffen der durch einen Zeugen verständigten Polizei konnte diese niemand mehr vor dem "Little Italy" antreffen.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 94090 entgegen.

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