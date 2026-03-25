Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Schwerer Verkehrsunfall auf der Oberndorfer Straße - Lastwagen erfasst Fußgänger (25.03.2026)

Schramberg (ots)

Gegen kurz vor 9 Uhr ist es auf der Oberndorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Mutmaßlich aufgrund medizinischer Ursache verlor der Fahrer eines Lastwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin der Laster über mehrere geparkte Autos und den Gehweg hinweg gegen eine Hauswand prallte. Dabei wurden eine junge Frau und ein Kind erfasst.

Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen verstarben beiden noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen.

Polizei und Rettungsdienst sind zur Unfallaufnahme und Betreuung vor Ort. Weitere Informationen folgen.

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