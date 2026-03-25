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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht an der Öschlestraße - Unbekannter fährt auf blauen VW Touran - Polizei sucht Zeugen (24.03.2026)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, zu der es am Dienstag an der Öschlestraße gekommen ist. Im Zeitraum zwischen 06.45 Uhr und 16.30 Uhr fuhr ein Unbekannter in das Heck eines auf Höhe der Hausnummer 83 geparkten blauen VW Touran. Durch den Aufprall schob er diesen anschließend auf die Anhängerkupplung eines wiederum davorstehenden Autos. Durch die beidseitigen Beschädigungen entstand an dem Touran wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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