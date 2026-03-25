Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Rennradfahrer bei Unfall verletzt (24.03.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 173 bei Furtwangen am Dienstagnachmittag verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem Rennrad auf der L173 von Gütenbach in Richtung Vöhringen unterwegs. An der Kreuzung "Am Engelsgrund"/"Auf dem Moos" missachtete ein in Richtung "Auf dem Moos" fahrender 27-Jähriger die Vorfahrt des Radlers und erfasste ihn. Glücklicherweise erlitt der 53-Jährige infolge der Kollision nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem hochwertigen Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

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