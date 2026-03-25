Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter Radfahrer verletzt 11-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise (24.03.2026)

Radolfzell (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmorgen auf dem Riedweg ereignet hat. Gegen 07.30 Uhr fuhr ein 11-Jähriger in Begleitung mehrerer Freunde auf dem Radweg von Markelfingen in Richtung Radolfzell. Dabei kam den Jungs ein Rennradfahrer entgegen, der sie bereits aus der Entfernung anschrie Platz zu machen und dem 11-Jährigen schließlich im Vorbeifahrern gegen den Kopf schlug. Dabei ging der Helm des Jungen kaputt, zudem erlitt der Bub Kopfverletzungen die ärztlich behandelt werden mussten.

Zu dem unbekannten Radfahrer ist bekannt, dass er etwa 40-45 Jahre alt war und Deutsch sprach. Er war mit einem schwarzen Rennrad mit roter Rennradjacke und Jeans unterwegs.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Radolfzell unter der Tel. 07732 95066-0.

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