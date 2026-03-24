Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Autos geöffnet und durchwühlt + hoher Sachschaden nach Unfallflucht + schwarzer VW beschädigt + neue Hinweise nach Einbruchsversuch - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Ehringshausen-Katzenfurt: Autos geöffnet und durchwühlt

In der Nacht zu Dienstag (24. März) machte sich ein bislang Unbekannter an geparkten Fahrzeugen in der Lindenbornstraße, in der Siegener Straße sowie in der Welschenbachstraße zu schaffen. Er öffnete die offenbar unverschlossenen Autos, darunter ein grauer BMW, ein schwarzer Ford, ein schwarzer Nissan, ein grauer Ford sowie ein blauer VW, und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Gegen 3 Uhr beobachtete eine Zeugin den Mann und informierte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkam der Mann unbemerkt. Ob der Langfinger Beute machte und Gegenstände aus den Fahrzeugen mitnahm, muss noch ermittelt werden. Die Zeugin beschrieb den Täter als jungen Mann, mit rotem Pullover, schwarzer Jacke, Jeans und schwarz-weißen Schuhen. Zudem hatte er einen Rucksack dabei. Die Polizei in Herborn sucht nach weiteren Zeugen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben sowie Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können, sich telefonisch unter (02772) 47050 zu melden.

Wetzlar: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht - Polizei bittet um Mithilfe

Einen Gesamtunfallschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro verursachte am Samstagabend (21. März) ein bislang unbekannter Autofahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er mit seiner weißen Mercedes-Limousine mit LDK-Kennzeichen auf der Lessingstraße in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Gegen 23 Uhr verlor er in Höhe der Hausnummer 8 aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Bushaltestelle. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung der nahegelegenen Parkanlage fort, fuhr dort etwa 300 Meter über die Rasenfläche und kam schließlich zum Stehen. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Der Fahrer stieg aus dem Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung Friedenstraße. Eine Polizeistreife stellte die weiße Limousine sicher. Diese war im Frontbereich erheblich beschädigt. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers dauern an. Die Polizei in Wetzlar sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Autofahrer machen? Laut den Angaben eines weiteren Zeugen trug dieser ein weißes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 entgegen.

Lahnau-Dorlar: Schwarzer VW beschädigt

Zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr am Freitag (20. März) fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen schwarzen VW Golf und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Der Pkw parkte in der Atzbacher Straße in Höhe der Hausnummer 26. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Autofahrer von der Unfallstelle. Den Schaden an dem Golf beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 9180.

Herborn-Schönbach: Neue Hinweise nach Einbruchsversuch - Polizei bittet um Mithilfe

Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 18.03.2026 - 15.57 Uhr

Nach einem Einbruchsversuch am Dienstag, 17. März 2026, in der Forsthausstraße haben sich im Rahmen der Ermittlungen neue Erkenntnisse ergeben. Die Ermittler der Dillenburger Kripo gehen derzeit davon aus, dass die Täter in einem dunklen Pkw, vermutlich einer Limousine, flüchteten. Sie suchen daher Zeugen, denen ein solcher Pkw in Schönbach aufgefallen ist. Weiterhin suchen sie nach zwei Spaziergängern, die offenbar gegen 18.45 Uhr mit einem dunklen Hund in der Forsthausstraße aus Richtung Dorfmitte kommend in Richtung Feldgemarkung/Ponyplatz unterwegs waren. Die Ermittler bitten die beiden Spaziergänger, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Dillenburger Polizeistation unter der Telefonnummer (02771) 9070 entgegen.

Pressesprecherin

Alisa Jockel

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