Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte schlagen auf 18-Jährigen ein: Polizei bittet um Hinweise (24.03.2026)

Trossingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung am Dienstagabend in der Hans-Lenz-Straße.

Ein 18-jähriger Mann gab an, gegen 20:30 Uhr von vier bis fünf unbekannten Personen geschlagen worden zu sein. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte Verletzungen und musste durch einen Rettungswagen in ein örtliches Klinikum gebracht werden. Weitere Details zur Tat bzw. den Tätern sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet daher um weitere Hinweise, welcher unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell