Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Grundschule + gegen Zaun gekracht und geflüchtet

Amöneburg-Mardorf: Einbruch in Grundschule

In der Nacht von Mittwoch (4. Februar) auf Donnerstag (5. Februar) brachen Diebe in die Sankt Martin-Schule in der Straße "Dorfgraben" ein. Über ein Fenster drangen sie in das Verwaltungsgebäude ein, hebelten Türen auf und durchsuchten mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld, Briefmarken sowie eine Musikbox. Der Sachschaden wird mit circa 650 Euro beziffert. Zeugen, die in dem Zeitraum von Mittwoch (4. Februar) 19 Uhr bis Donnerstag (5. Februar) 6 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich der Grundschule beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

Biedenkopf-Wallau: Gegen Zaun gekracht und geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 26. Januar 2026, gegen 10.20 Uhr in dem Kreuzungsbereich Gehnbergstraße / Graubachstraße suchen die Ermittler der Polizei in Biedenkopf nach Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer verlor mutmaßlich aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in der Gehnbergstraße 16 gegen einen Zaun. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Den Schaden an dem Holzzaun schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Verkehrsteilnehmer mit einem dunklen VW unterwegs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegen.

