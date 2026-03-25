Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter zerkratzt roten Suzuki auf der Turntalstraße (23.03.2026)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr, einen auf der Turntalstraße geparkten roten Suzuki im Bereich der linken Türen zerkratzt und dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe hinterlassen.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 916071-0 entgegen.

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