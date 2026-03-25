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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter zerkratzt roten Suzuki auf der Turntalstraße (23.03.2026)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr, einen auf der Turntalstraße geparkten roten Suzuki im Bereich der linken Türen zerkratzt und dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe hinterlassen.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 916071-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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