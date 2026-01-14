Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Versuchter Diebstahl einer Geldkassette aus einem Parkscheinautomaten++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Versuchter Diebstahl einer Geldkassette aus einem Parkscheinautomaten

Im Zeitraum zwischen dem 22.12.2025 und dem 13.01.2026 beschädigte bislang unbekannte Täterschaft den Parkscheinautomaten am Parkplatz des Teletta- Groß- Gymnasiums an der Heisfelder Straße. Augenscheinlich wurde versucht, die Geldkassette aus dem Automaten zu entwenden. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Warsingsfehn- Verkehrsunfallflucht: Schaden an einer Hecke

Am 09.01.2026 kam es gegen 4 Uhr in der Nacht in der Mühlenstraße Höhe der Haus- Nr. 38 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich mit einem Pkw die Leinestraße in Richtung Mühlenstraße. An der dortigen Einmündung gelingt es ihm vermutlich aufgrund der winterglatten Straßenverhältnisse nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Er rutschte geradeaus über die Fahrbahn und den Bordstein auf das angrenzende Grundstück. Hierbei wurde eine Hecke erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Angaben zum Unfall und/ oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

