Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 13.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfall++ Verkehrsunfallflucht++ Ladendiebstahl mit Kinderwagen++ Sachbeschädigung++ Raubdelikt++ Rettungseinsatz++

A31/ Ihlow - Verkehrsunfall

Am 12.01.2026 um 16:23 Uhr kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Emden, an der Anschlussstelle Riepe, zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Fahrerin eines Daimler befuhr die A31 und beabsichtigte, diese an der Anschlussstelle Riepe zu verlassen. Hierbei verlor sie in der Rechtskurve die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Sie blieb unverletzt. Es entstand an der Mittelschutzplanke und an dem Pkw insgesamt ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Uplengen - Verkehrsunfallflucht

Am 12.01.2026 gegen 17:30 Uhr kam es in Uplengen, in der Oldendorfer Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug auf der Oldendorfer Straße im Begegnungsverkehr den blaufarbenen Renault Twingo einer 33-jährigen Frau. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß klappte der linke Außenspiegel derart stark nach hinten, dass die Glasscheibe der Fahrertür zersprang. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Ladendiebstahl mit Kinderwagen

Am 12.01.2026 gegen 18:05 Uhr kam es in Emden, in einem Lebensmittelgeschäft in der Fritz-Reuter-Straße, zu einem Ladendiebstahl. Eine 23-jährige Frau, ein 19-jähriger Mann und ein 18-jähriger Mann legten in dem Geschäft Ware im dreistelligen Wert in einen mitgeführten Kinderwagen. Diesen deckten sie ab. Im Laden wurden sie von einem 60-jährigen Mitarbeiter festgestellt. Alle Personen erhielten ein Hausverbot. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Emden - Sachbeschädigung

In der Zeit des 10.01.2026 gegen 13:00 Uhr bis zum 12.01.2026 um 09:00 Uhr kam es in Emden, in der Eduard-Mörike-Straße in Höhe der Hausnummer 4, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte drei Reifen und eine Scheibe eines schwarzen Fiat Punto einer 48-jährigen Frau. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Raubdelikt

In der Nacht des 26.12.2025, gegen 02:20 Uhr, kam es in Emden, an der Kreuzung Große Straße/ Am Burggraben zu einem Raubdelikt. Durch vier unbekannte Täter wurde bei einem 36-jährigen Mann mittels Gewalt Diebesgut im mittleren dreistelligen Wert erlangt. Unter anderem wurde die Jacke des Mannes entwendet. Diese Jacke wurde dem Mann aus Emden kurz darauf durch einen unbeteiligten Radfahrer zurückgegeben, der sie in Tatortnähe fand. Der 36-jährige Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 33-jährigen Mann und einen 20-jährigen Mann. Die Polizei bittet, dass sich der Radfahrer meldet.

Emden - Rettungseinsatz

Am 12.01.2026 gegen 09:40 Uhr kam es in Emden, in der Petkumer Straße, zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, nachdem eine Frau sich in einer akuten Notsituation befand und dringend Hilfe benötigte. Sie befand sich in einem Wohnhaus in einer lebensbedrohlichen Lage.

Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Feuerwehr konnte die Frau aus der Situation geborgen werden. Im Rettungswagen wurden umgehend medizinische Maßnahmen eingeleitet; eine Reanimation verlief erfolgreich. Anschließend wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei weist mit Nachdruck darauf hin, dass das Anfertigen, Teilen oder Weiterverbreiten von Fotos oder Videos dieses Einsatzes - insbesondere über soziale Netzwerke oder Messengerdienste - unter gar keinen Umständen zulässig ist. Solches Verhalten verletzt die Würde und die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Frau und kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Bitte respektieren Sie die Privatsphäre der Betroffenen und ihrer Angehörigen und unterlassen Sie jede Form der Weiterverbreitung von Bildmaterial.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell